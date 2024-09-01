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Denizli'de apart dairesinde ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 09:12 Güncelleme: 01.09.2024 09:16
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Denizli’de apart dairesinde ölü bulundu

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir apart dairesinden gelen kötü koku üzerine daireyi kontrol eden işletmeci, 2 gün önce odaya yerleşen Seyfettin Söğüt'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Şahsın ilaç içerek hayatına son vermiş olabileceği iddia edildi.

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