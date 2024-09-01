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Bir haftada 2 milyon 365 bin araca denetim

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 08:15
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Bir haftada 2 milyon 365 bin araca denetim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-29 Ağustos haftasında trafik denetim verilerini paylaştı. İlgili tarih aralığında 2 milyon 365 bin 59 araç denetlenirken; 445 bin 375 sürücüye işlem yapıldı.

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