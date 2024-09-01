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Jandarmadan şok huzur güven uygulaması: 3 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 09:35 Güncelleme: 01.09.2024 11:00
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Jandarmadan şok huzur güven uygulaması: 3 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik şok huzur güven uygulaması icra edildi. Yapılan uygulamada 1 kilo 520 gram skunk cinsi uyuşturucu ve 30 gram esrar ele geçirildi. Uygulama sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

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