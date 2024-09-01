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Ağlar sardalya ile doldu! Denizlerde av mevsimi başladı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 07:10
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Ağlar sardalya ile doldu! Denizlerde av mevsimi başladı

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar ağlarını attı. Kocaeli'de çıkılan ilk avda, balıkçıların ağları sardalya ile dolarken, yaklaşık 1000 kasa balık yakalandı.

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