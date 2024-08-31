31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı! 2'si FETÖ mensubu...

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 15:12
ABONE OL
Yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı! 2’si FETÖ mensubu...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör