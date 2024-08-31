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Limni Gölü Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını! Yaklaşık 100 bin kişi...

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 15:11
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Limni Gölü Tabiat Parkı’na ziyaretçi akını! Yaklaşık 100 bin kişi...

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

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