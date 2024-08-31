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Muğla'dan kahreden haber! Her yerde aranıyordu cesedine ulaşıldı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 15:31
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Muğla’dan kahreden haber! Her yerde aranıyordu cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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