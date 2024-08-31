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Türk askerinden sonbahar temizliği: 6 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 12:17
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Türk askerinden sonbahar temizliği: 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK’lı terörist ile 3 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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