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Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mansur kalanlar var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 12:19 Güncelleme: 31.08.2024 13:24
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Esenyurt’ta 33 katlı binada yangın! Mansur kalanlar var...

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 33 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı.

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