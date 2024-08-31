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Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 11:33
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Tekirdağ’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ters yöne giren motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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