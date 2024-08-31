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Meteoroloji'den yeni uyarı: İstanbul'da 5 gün yağış etkili olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 09:52 Güncelleme: 31.08.2024 11:36
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Meteoroloji’den yeni uyarı: İstanbul’da 5 gün yağış etkili olacak

Dün öğle saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşatırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. 5 günlük yayınlanan tahmin haritalarında bugün de dahil olmak üzere 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...

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