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Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 20:41
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Sosyal medyadan Atatürk’e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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