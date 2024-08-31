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Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 20:47
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Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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