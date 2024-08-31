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Mersin'de ilginç olay! Hafif ticari aracın üzerine balkon çöktü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 20:29
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Mersin’de ilginç olay! Hafif ticari aracın üzerine balkon çöktü

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın üzerine balkon çöktü. Betonun ağırlığıyla hafif ticari araçta hasar oluştu.

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