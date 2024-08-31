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Siyasetçi İbrahim Halil Ural törenle son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:28 Güncelleme: 31.08.2024 21:31
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Siyasetçi İbrahim Halil Ural törenle son yolculuğuna uğurlandı

Turkuvaz Medya Görsel Medya Reklam Satış Grup Başkanı Didem Ural Gücüm'ün babası Halil İbrahim Ural vefat etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan daha sonra Kocaeli Valiliği ve TBMM’nde 17.dönem İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Halil Ural sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da katıldı.

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