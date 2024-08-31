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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu! 1 tutuklama

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:37 Güncelleme: 31.08.2024 21:38
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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu! 1 tutuklama

Şanlıurfa'da silah kaçakçıları için düğmeye basıldı. Suruç ilçesinde düzenlene operasyonda 1 uzun namlulu silah ile 3 tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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