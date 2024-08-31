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Erzurum'da çıkan yangında 2 ev 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:39
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Erzurum’da çıkan yangında 2 ev 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu!

Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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