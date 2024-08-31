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Polisten kaçan şüpheli çatı katından düşerek öldü!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 15:01
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Polisten kaçan şüpheli çatı katından düşerek öldü!

Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de polisten kaçan 3 şüpheliden biri, çıktığı çatı katındaki daireden düşerek öldü.

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