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Çevreyi kirleten 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira ceza!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 14:59
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Çevreyi kirleten 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira ceza!

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da, Ocak 2019'dan bu yana, çevreyi kirleten 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira idari ceza kesildi, 240 tesisin faaliyetleri durduruldu.

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