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Düzce'de balıkçılar “vira bismillah” dedi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:58
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Düzce’de balıkçılar vira bismillah dedi

Balık sezonunun başlaması ile birlikte Düzceli balıkçılar Karadeniz’e açılarak “vira bismillah” dedi. Dualarla balıkçılar Karadeniz’e açıldı.

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