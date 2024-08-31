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Otomobil ikiye bölündü! Isparta-Antalya Karayolu'nda zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 01:49
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Otomobil ikiye bölündü! Isparta-Antalya Karayolu’nda zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Isparta- Antalya Karayolu'nda 1 panelvan araç ile 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada bir otomobil ortadan ikiye bölündü. Feci kazada 7 kişi yaralanırken olayla ilgili incelme başlatıldı.

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