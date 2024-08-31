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Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 06:18
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Bahçelievler’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi. Çıkan olay sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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