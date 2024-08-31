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Maltepe'de silahlı saldırı! İş yerine ateş açtılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 01:43
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Maltepe’de silahlı saldırı! İş yerine ateş açtılar

Maltepe'de akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iş yerine bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı. Saldırıda polis ekipleri bölgeden kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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