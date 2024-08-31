Sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra konuştu: Hala oradan çıkamadık

"AYNI YERDE BİR KAZA DAHA YAŞANDIĞINA İNANAMADIM"



Geçtiğimiz salı günü tırın üst geçide çarpması sonrasından İETT otobüsüne çarpması sonucunda 8 kişinin yaralanmıştı.

Bu olayı ilk duyduğunda inanamadığını belirten Aytekin şunları söyledi:

"Salı günü yaşanan kazayı duyduğumda ilk tepkim aynı yerde yaşandığına inanamamak oldu.

Aynı yerde aynı şeyin yeniden yaşandığına ikna olabilmek için ayrıntılı bir şekilde adresini inceledim. Sadece birkaç ay öncesinde benim neredeyse tüm ailemi zamansız bir şekilde hayattan koparan kazanın birebir aynı şekilde tekrar etmesi, insanın ne aklına ne de vicdanına sığacak bir şey.

"CEZA VERİLMEDİĞİ MÜDDETÇE OLACAK"

Bu kazaya karışan tırın şans eseri yükçe daha hafif olmasından ötürü çok şükür yeni bir can kaybı yaşanmadı, ancak yaşanabilirdi. Hâlâ yaşanabilir. Salı günü onlarca insan aynı şekilde ölebilirdi, gerekli önlemler alınmadığı müddetçe ve gerekli cezalar verilmediği müddetçe yarın da ölebilir.

Bugün burada bir haber olarak gördüğünüz şeyin yarın sizin ya da sevdiklerinizin başına gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok.

Salı günü yaşanan kazaya karışan tır şoförü, benim annemin, ağabeyimin, yengemin ve on altıncı doğum gününü kutlamamızın üzerinden henüz bir ay geçmemiş olan yeğenimin hayatlarını ve bizi yarım bırakarak ölmelerine sebep olan meslektaşı gibi, neyi riske attığının farkında olarak oradan geçme teşebbüsünde bulunuyor.

GEREKEN YAPILSAYDI...

Bunun ötesinde sadece birkaç ay önce orada böyle bir facia yaşanmasına rağmen belli ki o noktada fazladan hiçbir önlem alınmamış, hiçbir ekstra tedbir uygulanmamış.

Benim ailemin yaşadığı kazadan önce de o noktada yaşanan kazalar var. İnsan 'Acaba o kazalardan sonra gerekenler yapılsaydı, biz yine de bunları yaşar mıydık' diye sormadan edemiyor" diye konuştu.

SORUMLU ÖNLEM ALMAYAN YETKİLİLER



Yaşanan kazalarda sorunluluk ilk olarak o yola giren şoförler olduğunu ifade eden Aytekin, "Tüm uyarıları ve yasakları göz ardı ederek, nelere sebep olabileceğinin bilincinde olarak ve insanları öldürmeyi göze alarak ısrarlı bir şekilde aynı noktadan geçmeye çalışan araç sahipleri. Buna göz yuman araç sahibi firmaların da eşit derecede sorumluluğu var. İnsanların hayatlarını bu tür sorumsuz kişilerin inisiyatifine bırakarak köprünün olduğu bölgede hiçbir çalışma yapmayan, tüm yaşananlara rağmen orada fazladan bir önlem almayan yetkililerin de sorumluluğu olduğu kanaatindeyim" dedi.