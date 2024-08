Sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra konuştu: Hala oradan çıkamadık

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesinde 12 Mart'ta seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada otomobildeki Güler Aytekin (67), Recep Aytekin (45), Sultan Aytekin (44) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan tır şoförü Mehmet Fettahoğlu Cavit'in 22 yıl 6 ay hapis talebiyle yargılaması sürüyor.

HER GÜN YENİ SABIKA

Bakırköy'de bulunan üst geçide herhangi bir önlem alınmamasıyla beraber her geçen gün sabıkasına bir yenisi ekleniyor.

Geçtiğimiz gün seyir halindeki tırın üst geçide çarptıktan sonra İETT otobüsüne çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, birçok kazaya sahne olan üst geçide vatandaşlar önlem alınmasını bekliyor.

"KAFAMIZIN İÇİNDE HALA O KÖPRÜNÜN ALTINDAYIZ"



Feci kazada annesi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini kaybeden Büşra Aytekin ise aylar süren sessizliğini SABAH'a bozdu. Kazanın yaşandığı yolu hiç kullanmadığını belirten Aytekin, "Zihinsel olarak o noktadan hâlâ uzaklaşamadık. Kafamızın içinde hâlâ o köprünün altındayız. 'Geçmiş kazalardan gerekli dersler çıkarılsaydı, bu köprü şöyle düzenlenmiş olsaydı, gibi düşüncelerle orada dolanıp duruyoruz. Ancak annelerini, babalarını, kardeşlerini ve babaannelerini yitirmiş olan iki yeğenimle birlikte o yolu kullanmak zorunda olmadığımız için hem can güvenliğimiz açısından hem de psikolojik durumumuz açısından şükrediyorum. O yolu düzenli olarak kullanmak zorunda olan herkes, her gün canını tehlikeye atarak oradan geçiyor. İnşallah, hiçbir şey yapılmadığı takdirde tekrar edeceğinden şüphe olmayan bu kaza örnek teşkil eder, gerekli adımlar atılarak yenilerinin yaşanması önlenir ve daha fazla can kaybı yaşanmaz" dedi.