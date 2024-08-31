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Karadenizli balıkçılar Tekirdağ'da "derya kuzuları"nın peşine düşecek!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 15:36
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Karadenizli balıkçılar Tekirdağ’da derya kuzularının peşine düşecek!

Karadeniz Bölgesi'nden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atıp nasiplerini arayacak. Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara'ya ağ atarak sezon boyunca kıyıya balıkla dönmek için emek harcayacak.

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