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Muğla'da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 19:55
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Muğla’da kaybolan Rus turistin cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 gündür aranan Rus kadın turistin cesedine ulaşıldı. Rus turistin sarp alandaki cesedi, jandarma helikopteri yardımıyla alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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