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Konya'da doğum günü kutlamasında helyum faciası! 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 18:18 Güncelleme: 31.08.2024 18:18
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Konya’da doğum günü kutlamasında helyum faciası! 2 yaralı

Konya'da doğum günü kutlamak isteyen vatandaşlar dehşeti yaşadı. Kutlama için hazırlanan balonların şişirilmesi için helyum gazı kullanmak isteyen vatandaşlar gazın bulunduğu tüpün patlaması sonucu hastanelik oldu. Korkunç olayda 2 kişi yaralandı.

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