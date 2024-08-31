31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu! Daireden yayılan koku üzerine...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 19:58
ABONE OL
Hatay’da bir kişi evinde ölü bulundu! Daireden yayılan koku üzerine...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Ali Üçel evinde ölü bulundu. Üçel'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör