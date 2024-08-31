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Muğla açıklarında 5 göçmen kurtarıldı!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 20:05
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Muğla açıklarında 5 göçmen kurtarıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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