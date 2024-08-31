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Çanakkale'de 4 düzensiz göçmen kurtarıldı! Botla sürükleniyorlardı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 20:04
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Çanakkale’de 4 düzensiz göçmen kurtarıldı! Botla sürükleniyorlardı...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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