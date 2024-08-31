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Meteoroloji'den Güney Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:12
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Meteoroloji’den Güney Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güney Ege'nin bazı bölgelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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