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Ankara'da vahşet! Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 16:34
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Ankara’da vahşet! Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 65 yaşındaki Murat Sefer Aksoy, tarım aleti dirgenin sivri uçları ile defalarca vurduğu yavru köpeği öldürdü. Vatandaşların tepkisine aldırmayıp, çevredekilere hakaret yağdıran Aksoy, tutuklandı.

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