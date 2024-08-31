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Kırklarelili balıkçılar palamudun izini sürecek!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:34
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Kırklarelili balıkçılar palamudun izini sürecek!

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Çapari ile balık avlayan küçük balıkçı tekneleri ise yakaladıkları palamutlarla limana dönüyor.

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