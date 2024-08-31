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Manisa'da evlat vahşeti! Babasını öldürdü polise teslim oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:59
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Manisa’da evlat vahşeti! Babasını öldürdü polise teslim oldu

Manisa'da 62 yaşındaki Ahmet U. 25 yaşındaki oğlu Mehmet Emin U. tarafından tabancayla öldürüldü. Olaydan 1 saat sonra tabancasıyla polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Emin U. adliyeye sevk edildi.

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