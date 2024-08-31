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Denizli'de bıçaklı sopalı kavga! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:44
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Denizli’de bıçaklı sopalı kavga! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 17 yaşındaki Hakan Koç, bıçaklanarak öldürüldü.

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