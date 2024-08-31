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Mandıraya yıldırım düştü! Yüzlerce saman balyası küle döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:43
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Mandıraya yıldırım düştü! Yüzlerce saman balyası küle döndü

Son dakika haberine göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yıldırımın düştüğü yüzlerce saman balyası yanarak küle döndü.

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