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Elazığ'da feribottan suya düşen kadın kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:44
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Elazığ’da feribottan suya düşen kadın kurtarıldı

Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan suya düşen kadın kurtarıldı. Boğulmaktan kurtarılan ve sudan çıkartılan kadının tedavisi, feribot içerisinde bulunan ambulansta yapıldı.

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