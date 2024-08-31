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Camda mahsur kaldı itfaiye yardımına koştu!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:41
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Camda mahsur kaldı itfaiye yardımına koştu!

Sivas'ta bir apartmanın penceresinin dışında mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansa alınarak kontrolleri yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

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