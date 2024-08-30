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Adana'da yağış sonrası dehşet! Dev kaya eve düştü bir anda harabeye döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 22:38 Güncelleme: 30.08.2024 22:57
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Adana’da yağış sonrası dehşet! Dev kaya eve düştü bir anda harabeye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası birçok ilde etkili olan yağış Adana'da da etkili oldu. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken yamaçta kopan dev bir kaya evin üst kısmına düştü. Dehşet dolu dakikalar yaşayan ev sahibi canını zor kurtardı ancak evde büyük hasar oluştu.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak Adana'da etkisini gösterdi.

Kentte yağış sonrası ise bir evde korku dolu dakikalar yaşandı.

Adana'da evin üzerine kaya düştü.Adana'da evin üzerine kaya düştü.

EVE DEV KAYA DÜŞTÜ

Adana'nın Aladağ ilçesinde yamaçtan kopan kaya, evin üzerine düştü.

Adana'nın Aladağ ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak yağışta, Köprücük Mahallesi Darıçukuru mevkiinde yamaçtan kopan kaya, Bayram Gök'e ait evin üzerine düştü.

Adana'da evin üzerine kaya düştü.Adana'da evin üzerine kaya düştü.

MADDİ HASAR VAR

Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Kayanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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