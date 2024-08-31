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Erzurum'da korkunç olay! At binerken metal tırmığın üzerine düştü hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:40
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Erzurum’da korkunç olay! At binerken metal tırmığın üzerine düştü hayatını kaybetti

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. At binerken ot toplamak için kullanılan metal tırmığın üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi.

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