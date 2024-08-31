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Kars’ın Tuygun köyü yaylası dolu ve karla beyaza büründü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 15:39
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Kars’ın Tuygun köyü yaylası dolu ve karla beyaza büründü

Kars’ın Selim ilçesine bağlı, Allahuekber Dağları'nda bulunan Tuygun köyü yaylasında dolu ve kar etkili oldu. Köylülerden Gencay Yıldırım, bu mevsimde kar yağışı ve dolunun böyle etkili olduğunu görmediğini söyledi.

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