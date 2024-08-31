31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Davalar görülmeye başlandı mı? 2024 Adli tatil takvimi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 14:50
ABONE OL
Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Davalar görülmeye başlandı mı? 2024 Adli tatil takvimi...

Adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Adli tatil sırasında nöbetçi Yüksek Yargı organlarından Danıştay ve Yargıtay görev aldı. Peki adli tatil bitti mi, ne zaman bitecek? Davalar görülmeye başlandı mı? 2024 adli tatil takvimi...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör