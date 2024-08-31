Ankara'da yangın! Mermerciler Sitesi'ndeki alevler söndürüldü
Ankara'da Mermerciler Sitesi'ndeki bir kereste imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çabasıyla kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Ankara'da bir kereste imalathanesinde çıman yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mamak'ın Ortaköy Mahallesi'nde yer alan Mermerciler Sites'indeki bir kereste imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından söndürme çalışmalarına başlanan yangına, itfaiye ekiplerince müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
"BURASI KÜL OLDU, YETİŞEMEDİK"
Olayla ilgili konuşan Mertcan Akçaoğlu, "Çalışıyorduk, dükkanın köşedeki kapıdan dumanla birlikte ateş geldiğini gördük. Biz içeriyi soğutmaya başladıktan sonra zaten burası komple kül oldu, yetişemedik. İşin kötü yanı, malzemelerimiz ve kalıplarımız vardı. Onları korumaya çalışıyoruz ki burası yanarsa hiç söndüremeyiz. Bildiğimiz kadarıyla can kaybı ya da yaralı yok. Diğer esnafları da bilmiyorum. Burası normal tomrukları çıta haline getirip biçen bir fabrika." ifadesini kullandı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çabasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle söz konusu 2 iş yerinde de hasar meydana geldi.
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