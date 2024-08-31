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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 06:07 Güncelleme: 31.08.2024 06:37
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Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı: 5 yaralı

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtilirken hastane binası ve bir ambulans zarar gördü.

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