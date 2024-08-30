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Zeka testi: 750 kişiden 745'ini eliyor! 511'lerin arasındaki 571'i bulabilir misin?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 17:22 Güncelleme: 30.08.2024 17:23
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Zeka testi: 750 kişiden 745’ini eliyor! 511’lerin arasındaki 571’i bulabilir misin?

İnternetin dört bir yanını saran zeka testleri arasında yeni bir meydan okuma öne çıkıyor. Son derece popüler hale gelen bu zorlu test, denemeye cesaret eden 750 kişinin neredeyse tamamını zor durumda bıraktı. Sadece 20 saniye süren bu egzersizde cevabı bulmanız gerekiyor. Peki, 511'lerin arasındaki 571'i bulabilir misin?

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