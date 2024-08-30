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Ardahan'da ATV devrildi! 1 ölü 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 17:16 Güncelleme: 30.08.2024 17:27
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Ardahan’da ATV devrildi! 1 ölü 1 yaralı

Ardahan'ın Pasof ilçesinde Server Canlı'nın kullandığı arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Sürücü Server Canlı kazayı yaralı olarak atlatırken, eşi Nezaket Canlı ise hayatını kaybetti.

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