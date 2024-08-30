Engelli asansörü faciası! Bir anda yere çakıldı: Yaralılar var
Mnisa'nın Kula ilçesinde engelli asansörüne binenler dehşeti yaşadı. Caraskal sistemi ile kurulan engelli asansörü yüke dayanamayınca korku dolu anlar yaşandı. 10 metreden yere çakılan asansörde 1'i engelli olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken engelli asansörünün engelli şahsa ait olduğu ve ikametine inip çıkması için kullandığı öğrenildi.
ZEMİNE İNMEK İSTERKEN DEHŞET!
Olay, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi 327 sokak üzerinde bulunan Enes Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki engelli şahıs Talat Kırkulak, misafirliğe gelen Suat Kaya (59), Güllü Kaya (59) ve Iraz Kaya (71) ile birlikte 3 katlı binanın 3. katındaki evlerinden caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörüyle zemine inmek istedi.
ASANSÖR YÜKÜ KALDIRAMADI YERE ÇAKILDI
Asansöre binen 4 şahıs ve yanlarında bulunan yüklerin ağır gelmesine dayanamayan asansör, zemine yaklaşık 10 metre kala büyük bir gürültüyle zemine çakıldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri bir yandan kendi imkanları ile asansör içerisindeki 4 şahsa yardım ederken, bir yandan da durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
4 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri asansörde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların buradaki tedavisi devam ediyor.
ASANSÖR ENGELLİ ŞAHSA AİTMİŞ
Öte yandan caraskal sistemiyle binanın dış cephesine kurulan ve bir kaza sonucu 4 kişinin yaralanmasına sebep olan asansörün, engelli şahıs Talat Kırkulak'a ait olduğu ve Kırkulak'ın ikametine inip çıkması için kullandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CARASKAL NEDİR?
Caraskalı yaygın olarak kullanılan bir sistemdir ve kullanılmasındaki sebeplerden biri de kaldırma kuvvetinin kaldırılan yükten daha az olmasıdır. Ancak bu durum fayda sağlamanın yanında bir dezavantajı da beraberinde getirir. Caraskallar yükü kaldırırken kaldırma kuvveti düşük olduğu için daha uzun bir sürede kaldırma işlemini gerçekleştirirler.
CARASKAL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
Caraskallar aynı anda ve birbiriyle aynı yönde hareket eden iki makaranın kancasına bağlanan yükleri, istenilen uzunluktaki yapılara çıkarabilirler. Sonsuz vida ve dişli çark teknolojisi kullanan caraskal sistemlerinde, el zinciri denilen çekme zinciri çekilerek bir çembere bağlı sonsuz vida hareket ettirilir.
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