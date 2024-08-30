Engelli asansörü faciası! Bir anda yere çakıldı: Yaralılar var

Engelli asansörü 10 metreden zemine çakıldı: Yaralılar var

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri asansörde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların buradaki tedavisi devam ediyor.

ASANSÖR ENGELLİ ŞAHSA AİTMİŞ

Öte yandan caraskal sistemiyle binanın dış cephesine kurulan ve bir kaza sonucu 4 kişinin yaralanmasına sebep olan asansörün, engelli şahıs Talat Kırkulak'a ait olduğu ve Kırkulak'ın ikametine inip çıkması için kullandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CARASKAL NEDİR?

Caraskalı yaygın olarak kullanılan bir sistemdir ve kullanılmasındaki sebeplerden biri de kaldırma kuvvetinin kaldırılan yükten daha az olmasıdır. Ancak bu durum fayda sağlamanın yanında bir dezavantajı da beraberinde getirir. Caraskallar yükü kaldırırken kaldırma kuvveti düşük olduğu için daha uzun bir sürede kaldırma işlemini gerçekleştirirler.

CARASKAL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Caraskallar aynı anda ve birbiriyle aynı yönde hareket eden iki makaranın kancasına bağlanan yükleri, istenilen uzunluktaki yapılara çıkarabilirler. Sonsuz vida ve dişli çark teknolojisi kullanan caraskal sistemlerinde, el zinciri denilen çekme zinciri çekilerek bir çembere bağlı sonsuz vida hareket ettirilir.