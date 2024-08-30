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Zehir tacirlerine geçit yok! 4 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 09:05 Güncelleme: 30.08.2024 09:07
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Zehir tacirlerine geçit yok! 4 kişi tutuklandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda farklı çeşitte uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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