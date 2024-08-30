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Freni boşaldı | kaza yaptı! 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 09:17
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Freni boşaldı | kaza yaptı! 2 yaralı

Siirt'te sürücüsü belli olmayan su tankeri dün akşam saatlerinde freni boşalınca kaza yaptı. Meydana gelen olayda sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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