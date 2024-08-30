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Konya'da korkunç kaza! 3 ölü 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 08:52
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Konya’da korkunç kaza! 3 ölü 2 yaralı

Konya'da Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda Abuzer Ç.'nin yönetimindeki kamyona çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişide ağır yaralandı.

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